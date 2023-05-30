Едва не утонувшая в бассейне Саратова девочка начала сама дышать

Состояние девочки, которая едва не утонула в бассейне в бане Саратова, постепенно улучшается. Она начала самостоятельно дышать.

Подробности ИА «Взгляд-инфо» рассказали в региональном министерстве здравоохранения. Там отметили, что ребенка отключили от ИВЛ. Врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавшую.

Восьмилетнюю девочку доставили в областную детскую клиническую больницу из саратовской бани вечером 28 мая. Выяснилось, что она, не умея плавать, оказалась в бассейне и начала тонуть.

Медики прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что после посещения одного из бассейнов города Балаково Саратовской области умерла восьмилетняя девочка.