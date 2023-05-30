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Один человек погиб и один пострадал при опрокидывании авто в Забайкалье

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В Хилокском районе Забайкальского края в результате опрокидывания автомобиля погиб человек, еще один пострадал. Об этом 30 мая сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Авария произошла в понедельник, 29 мая, на 734-м км федеральной автодороги Р-258 Иркутск — Чита. Предварительно установлено, что водитель Ford Focus не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

Известно, что один человек погиб, еще один с травмами был госпитализирован в медучреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона зафиксировано 25 дорожных аварий, в двух из них пострадали люди.

В тот же день на трассе М-3 «Украина» в Калужской области в аварию попали Lada Granta и Opel Insignia. Иномарка после столкновения съехала с насыпи и перевернулась. Погибла женщина, еще пять человек пострадали.

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