Два ДТП с участием велосипедистов произошли за день в Петрозаводске

В Петрозаводске за день, 29 мая, зафиксировали сразу два ДТП с участием велосипедистов. Оба инцидента произошли с интервалом в несколько минут.

Как сообщает ИА «Карелinform», велосипедиста сбили на пересечении Гвардейской и Ключевой улиц. Авария произошла из-за столкновения с кроссовером, двигавшемся по главной дороге.

Позже ДТП случилось на пересечении улиц Правды и Варламова. Транспортные средства двигались навстречу друг другу. Чтобы избежать столкновения, велосипедист резко затормозил и выпал из седла на асфальт, врезавшись в борт автомобиля.

В обоих случаях водители велосипедов получили травмы. По фактам аварий проводится проверка.

Ранее, 29 мая, сообщалось о задержании водителя грузовика, насмерть сбившего подростка на велосипеде на Новосходненском шоссе в Москве. Отмечается, что водитель не заметил велосипедиста в слепой зоне.