Составлен рейтинг российских регионов по продажам самосвалов

С января по апрель 2023 года в России продали 14,5 тыс. новых самосвалов. Это в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022 года, сообщает 30 мая, в понедельник аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Больше всего грузовых автомобилей продали в Московской области: здесь с января по апрель продали 1015 новых самосвалов. На втором месте расположилась Республика Татарстан ― 780 автомобилей, на третьем Москва ― 773 грузовиков. Также в пятерку лидирующих регионов вошли два южных субъекта ― Краснодарский край и Ростовская область ― 696 и 551 грузовик соответственно.

Кроме того, в десятку субъектов по объемам продаж новых грузовых автомобилей попали Республика Башкортостан (534 единицы), Иркутская область (522 автомобиля), Свердловская область (442 грузовика), Красноярский край (439 автомобилей) и Кемеровская область (435 единиц).

За первые четыре месяца 2023 года в России продали 10,5 тыс. новых седельных тягачей. Это практически вдвое (44%) больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

По словам экспертов, в период с января по апрель этого года в РФ реализовано без малого 7 тыс. тягачей. Для сравнения, в 2022 году за это же время в стране продали всего 68 грузовых автомобилей. Таким образом, за год продажи тягачей выросли в 100 раз.