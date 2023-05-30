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Эксперты оценили рекомендацию совета директоров «Роснефти» по выплате дивидендов за 2022 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рекомендации совета директоров «Роснефти» по выплате финальных дивидендов за 2022 год являются прямым доказательством финансовой устойчивости компании, считает эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

«Компания в очередной раз продемонстрировала своим акционерам, что даже в условиях сильнейшего внешнего давления способна не только сохранять экономическую устойчивость и показывать высокие финансовые результаты, но и выполнять взятые на себя дивидендные обязательства», — сказал специалист.

Он также обратил внимание на то, что с сентября 2022 года акции «Роснефти» на бирже выросли на 70%, что «говорит о доверии инвесторов и их вере в бизнес-модель компании».

По словам инвестиционного стратега «Арикапитал» Сергея Суверова, в случае одобрения акционерами на годовом собрании, суммарные дивиденды «Роснефти» за 2022 год составят 38,36 рубля на акцию. «Это является вторым по величине показателем в дивидендной истории компании. При этом текущая дивидендная доходность за 2022 год по акциям «Роснефти» находится в районе 10%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли», — подчеркнул он.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в свою очередь отметил, что «Роснефть» соблюдает взятые на себя обязательства перед акционерами. У компании «стабильная и предсказуемая дивидендная политика с одним из самых высоких в отрасли коэффициентов выплат», добавил он.

Ранее совет директоров «Роснефти» рекомендовал акционерам на годовом общем собрании принять решение о выплате финальных дивидендов по итогам 2022 года в размере 17,97 рубля на акцию. Выплаты дивидендов номинальным держателям и профучастникам рынка ценных бумаг могут быть осуществлены не позднее 25 июля, остальным акционерам — до 15 августа.

«Роснефть» выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на выплаты 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Во втором полугодии прошлого года она составила 381 млрд рублей, таким образом финальные дивиденды за 2022 год могут достичь 190,5 млрд рублей.

Размер промежуточных дивидендов, выплаченных из прибыли за первое полугодие 2022 года, составил 216,1 млрд рублей (20,39 рубля за акцию). В общей сложности за весь 2022 год акционеры компании могут получить более 406,5 млрд рублей дивидендных выплат.

На прошлой неделе на фоне новостей о выплате дивидендов дневной рост акций «Роснефти» достиг 3,5%, а их цена — 440 рублей за бумагу (это максимальная за последние 13 месяцев отметка).

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