Военный эксперт высоко оценил работу российских ПВО после атаки БПЛА на Москву

Оперативная реакция российских ПВО на атаку беспилотников на Москву утром 30 мая свидетельствует о том, что система работает эффективно и способна распознавать и уничтожать военные объекты противника. Об этом в беседе с «Известиями» во вторник заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Была предпринята атака, причем попытка массированного удара. Часть беспилотников была сбита еще в Подмосковье, а часть все-таки долетела до столицы. Благодаря системам РФ они [беспилотники] сбились с курса и, соответственно, попали в жилое здание», — описал ситуацию специалист.

Он предположил, что атаковавшие столицу БПЛА — это модель UJ-22, которая может пролететь около 800 км в одну сторону и около 1600 км в общей сложности. «Считается, что это украинский беспилотник, хотя он на 80% разработан американцами», — отметил Кнутов.

Однако эксперт призвал дождаться обнародования данных от спецслужб после детального изучения сбитых устройств.

«Так как один из беспилотников не взорвался, большой шанс, что электроника будет изучена в ближайшие дни и станет понятно, что это за машина, как она летела, каким курсом следовала, как работала система навигации и управления», — указал собеседник «Известий».

По словам Кнутова, современные беспилотники, которые использует противник, очень сложны для обнаружения из-за полета на небольшой высоте и современных систем обеспечения.

«Последние модели залетают практически без программ управления и только у цели один-два раза включают GPS для координации. Все происходит в секунды, так что засечь их сложно», — рассказал военный эксперт.

Тем не менее он обратил внимание на то, что российские войска имеют все возможности, чтобы засекать и уничтожать такие цели.

«В любом случае то, что атака была отбита, говорит о том, что система работает, и работает эффективно», — подчеркнул Кнутов, предположив, что вскоре ПВО будет работать еще и на опережение.

Произошедшее эксперт охарактеризовал как попытку мести со стороны киевского режима в ответ на удары по украинской инфраструктуре.

«Противник готовил эту акцию, но только после расшифровки карт памяти уцелевших беспилотников станет понятно, какие были цели», — резюмировал эксперт.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил что в нескольких зданиях столицы произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА. Мэр добавил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников.

В частности, в МЧС поступило сообщение о ЧП в Новой Москве на улице Атласова, дом 11. Произошел взрыв, в результате которого были выбиты стекла на верхнем этаже здания. В распоряжении «Известий» также появились кадры с места падения беспилотника у дома на Ленинском проспекте в столице. Из здания были эвакуированы 300 жильцов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА. Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО), указал он.

До этого, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.