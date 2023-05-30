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В Истре территорию у деревни Павлово-1 обследуют на предмет падения фрагментов БПЛА

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Фото: ТАСС
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Территория вблизи деревни Павлово-1 в городском округе Истра в Подмосковье в настоящее время обследуется на предмет падения мелких фрагментов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом во вторник, 30 мая, сообщила глава муниципального образования Татьяна Витушева.

«В свете утренних событий, связанных с выявлением в небе беспилотных летательных аппаратов, сообщаю: все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме. В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА», — написала она в своем Telegram-канале.

Витушева напомнила, что в городском округе Истра ограничен полет беспилотных и летательных аппаратов, а также призвала не публиковать и не комментировать кадры работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Ранее в этот день стало известно об атаках БПЛА в Москве. На данный момент известно о трех домах, подвергшихся атаке. Один из них располагается на улице Атласова в Новой Москве, другой — на Профсоюзной улице, еще один — на Ленинском проспекте.

В Минобороны Рф сообщили, что в атаке на Москву было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Кроме того, как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев, российские ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Москве.

В Следственном комитете сообщили, что в результате падения БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Накануне, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары ВС РФ. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Одновременно с ним мэр Киева Виталий Кличко потребовал «кошмарить Москву».

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