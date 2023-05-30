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В Совфеде назвали актом терроризма атаку украинских беспилотников на Москву

Сенатор Цеков: атака украинских дронов на Москву является актом терроризма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков 30 мая в разговоре с «Известиями» назвал атаку украинских беспилотников на Москву актом терроризма.

Накануне начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары Вооруженных сил РФ. Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Подмосковье были атакованы беспилотниками. По словам губернатора Московской области Алексея Воробьева, в районах области работала ПВО, было сбито несколько дронов.

«С учетом того, что они атакуют гражданские объекты и атака не имеет своей целью какой-то конкретный объект, то есть они запускают эти беспилотные летательные аппараты в сторону Москвы, они достигают каких-то городов Московской области, самой Москвы, попадают в дома, это, конечно, можно назвать актом терроризма», — сказал Цеков.

По словам сенатора, такие атаки показывают бессилие Киева.

«Если бы они наносили удары по военным объектам, то где-то их действия были бы осмысленными. В данном случае террористы, от бессилия [это делают]. Террористы терроризируют в основном гражданское население, вот они в данном случае терроризируют гражданское население от нежелания остановить военные действия на Украине», — заключил он.

Что известно об атаке беспилотников в Москве и Подмосковье. Главное

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил что в нескольких зданиях столицы произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА. Мэр добавил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников.

Политолог Наталия Елисеева в беседе с «Известиями» отметила, что власти Москвы, экстренные службы и системы противовоздушной обороны грамотно отработали во время атаки беспилотников. Она также подчеркнула, что реакция столичных властей и спецслужб была максимально оперативной, а мэр города сразу выступил с заявлением.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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