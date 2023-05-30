Мэр Собянин заявил, что после атаки дронов на Москву два человека обратились к медикам

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве за медицинской помощью обратились два человека, никто из жителей поврежденных домов серьезно не пострадал. Об этом 30 мая сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека», — написал он.

Глава города отметил, что госпитализация никому не потребовалась, вся необходимая помощь была оказана на месте. Кроме того, в районах происшествий продолжают работать экстренные службы и бригады скорой помощи.

О том, что несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения в результате атак беспилотников, Собянин рассказал ранее в этот день. Мэр добавил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.

На данный момент известно о трех домах, подвергшихся атаке. Один из них располагается на улице Атласова в Новой Москве. Предположительно, дрон врезался в стену дома. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили нарушение остекления на 25-м этаже.

Позднее появилась информация, что в жилой дом на Профсоюзной улице врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Также стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА. Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО), указал он.

В пресс-службе Следственного комитета России в свою очередь сообщили, что правоохранители расследуют падения беспилотников на здания в результате атаки дронов в Москве. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.