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В Совфеде связали рост экономики США с повышением потолка госдолга

Пушков: США скрыли связь своего экономического роста с повышением потолка госдолга
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Рост экономических показателей США за последние два десятка лет обеспечивается за счет гигантского внешнего финансирования и совпадает с повышением потолка госдолга страны. На это во вторник, 30 мая, в своем Telegram-канале указал сенатор Алексей Пушков.

«Рост экономики США во многом обеспечивается за счет гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на $7 трлн. Эту неприятную «деталь» пропагандисты американской экономики предпочитают оставлять за кадром. Однако она не является секретом ни для кого в мире», — написал сенатор.

При этом, как подчеркнул Пушков, увеличение госдолга приобрело неконтролируемый характер в США еще в 2000-х годах, а сейчас идет уже в геометрической прогрессии.

На текущий момент лимит государственного долга США составляет $31,4 трлн. Переговоры о его увеличении ведутся несколько месяцев. В минфине страны ранее предупреждали, что если не удастся договориться об увеличении потолка госдолга, то дефолт наступит 1 июня. Однако позднее ожидаемый срок изменили на 5 июня.

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Американский лидер США Джо Байден в ходе общения с журналистами 29 мая заявил, что достиг договоренности со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по вопросу избежания дефолта по государственному долгу. Байден добавил, что теперь соглашение направят на утверждение в палату представителей и сенат. Он порекомендовал обеим палатам принять эту договоренность.

Президент также назвал достижение договоренности хорошей новостью для американского народа, несмотря на то что ни одна сторона не смогла добиться всех своих целей.

До этого, в апреле, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард указала на то, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.

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