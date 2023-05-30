Почти 3,5 млн рублей вложила томская компания в выращивание рыбы
Томский научно-производственный рыбоводный комплекс займется восполнением ресурсов вместо товарного рыбоводства. В расширение водоемов, обустройство коммуникаций и строительство новых прудов в прошлом году компания вложила 3,4 млн рублей.
Как рассказал РИА «Томск» исполнительный директор компании Глеб Кинев, в 2020 году в селе Копылово Томского района открыли модернизированный комплекс по выращиванию осетровых и сиговых. Планировалось выращивать до 35 м товарной рыбы и до 5,3 млн т молодняка в год, а после 2024 года наладить поставки на прилавки черной икры.
Сейчас предприятие проводит переориентацию за счет собственных средств. Строительство нового пруда потребует около 10 млн рублей. Заказчиками на восполнение водных ресурсов выступают крупные компании, в том числе АО «СХК», АО «Транснефть-Западная Сибирь» и другие.
По словам Кинева, постепенно меняется структура рыбы: количество пеляди каждый год снижается, увеличивается количества муксуна и нельмы.
Ранее, в конце апреля, сообщалось о росте численности осетровых пород рыб в прибрежной части Азовского моря. Длительное время осетр русский, севрюга и белуга, обитающие в Азовском море, находились в депрессивном состоянии. За счет системы искусственного воспроизводства удалось добиться роста их численности.