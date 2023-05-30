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Политолог высоко оценила работу спецслужб Москвы при атаке беспилотников

Политолог Елисеева: спецслужбы Москвы очень оперативно отработали во время атаки БПЛА
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Власти Москвы, экстренные службы и системы противовоздушной обороны (ПВО) грамотно отработали во время атаки беспилотников. Об этом 30 мая заявила в разговоре с «Известиями» политолог Наталия Елисеева.

«Стоит сделать акцент на слаженность работы московских спецслужб, московской власти и работе ПВО. Люди были максимально быстро эвакуированы. ПВО (отработали) по основной массе беспилотников, которые летели, — их сбили», — сказала она.

Она также отметила, что реакция столичных властей и спецслужб была максимально оперативной, а мэр города Сергей Собянин сразу выступил с заявлением.

Политолог также подчеркнула, что данные удары можно расценивать как акт государственного терроризма, так как они велись не по военным объектам или инфраструктуре, а по жилым домам.

«Здесь нет такого из серии «куда долетит, там упадет». Здесь целенаправленно, намеренно идет попытка задеть жилые объекты, где проживают граждане», — отметила она.

Елисеева добавила, что действия Украины по отношению к украинским гражданам и жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской, Запорожской областей и других российских регионов также могут быть охарактеризовано как терроризм.

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Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Ранее в этот день Собянин сообщил что в нескольких зданиях Москвы произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА. Мэр добавил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников.

Утром 30 мая в МЧС поступило сообщение о ЧП в Новой Москве на улице Атласова, дом 11. Произошел взрыв, в результате которого были выбиты стекла на верхнем этаже здания. В распоряжении «Известий» также появились кадры с места падения беспилотника у дома на Ленинском проспекте в столице. Из здания были эвакуированы 300 жильцов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА. Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО), указал он.

До этого, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.

Тем же днем официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ), объекты уничтожены. В результате удара были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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