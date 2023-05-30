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Появились кадры врезавшегося в дом на Профсоюзной улице беспилотника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» во вторник, 30 мая, появились кадры обломков украинского беспилотника, который врезался в жилой дом на Профсоюзной улице в Москве.

На месте работают экстренные службы, в результате инцидента никто не пострадал.

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Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Подмосковье были атакованы беспилотниками. На данный момент известно о трех поврежденных домах в Москве. Одно из них — многоэтажка на улице Атласова, дом 11, в Новомосковском округе.

Позднее появилась информация, что в жилой дом на Профсоюзной улице врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Также стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.

Атаку дронов на столицу подтвердил мэр Сергей Собянин. В своем Telegram-канале глава города написал, что незначительные разрушения произошли в нескольких зданиях. Он рассказал, что на местах происшествий находятся экстренные службы, они выясняют обстоятельства случившегося.

По словам Собянина, в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

За день до этого, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Одновременно с ним мэр Киева Виталий Кличко также потребовал «кошмарить Москву».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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