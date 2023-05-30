Семья пациентки напала на медиков скорой помощи в Барнауле
В Барнауле в понедельник, 29 мая, на бригаду скорой помощи, прибывшей на вызов, напали родственники пациентки. В итоге сотрудникам скорой помощи пришлось вызывать еще одну бригаду.
Пострадавшие госпитализированы с травмами различного характера. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает altapress.ru, не приводя никаких подробностей инцидента.
Ранее, 25 мая, сообщалось о завершении расследования уголовного дела о нападении на медиков в Нижнем Новгороде. Обвиняемый — 58-летний мужчина, знакомый пациентки. Он спровоцировал ссору и нанес сотрудникам скорой помощи несколько ударов по лицу и голове.