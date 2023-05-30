Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили о случаях дезертирства в ВСУ на краснолиманском направлении
Происшествия
МО РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву
Мир
Китай отказал США во встрече министров обороны
Происшествия
Рогов сообщил о повреждении ВСУ газопровода в Запорожской области
Армия
До 30 судов получит в 2023 году ВМФ России
Недвижимость
Эксперты рассказали о влиянии санкций на рост спроса на элитное жилье в Москве
Общество
Опубликованы кадры с места пожара на складе в Одинцово
Общество
Собянин сообщил о незначительных повреждениях в зданиях из-за атак БПЛА в Москве
Спорт
«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли после победы над «Далласом»
Армия
В ЛНР сообщили о прибытии в Харьков подразделений иностранных наемников
Общество
Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Экономика
Силуанов заявил о важности расширения связей для Нового банка развития стран БРИКС
Сюжет:

Рогов сообщил о повреждении ВСУ газопровода в Запорожской области

Рогов: ВСУ обстреляли Михайловку в Запорожской области, поврежден газопровод
0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в полночь нанесли удар по Михайловке в Запорожской области, поврежден газопровод. Об этом 30 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Обстрел ВСУ вели из тяжелых видов вооружений.

«Третий раз ударили по восьмилетней школе. В этот раз есть повреждение газопровода», — отметил он.

Информация о пострадавших уточняется, подчеркнул Рогов.

Пункт поражения: ВС России разбили наемников в Харьковской области
Удары наносятся местам сосредоточения боевиков ВФУ и по складам, где накапливали боеприпасы и топливо для контрнаступления

Накануне вечером Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе. Звук взрыва был слышен около 21:18.

В тот же день ВС РФ пресекли попытку ВСУ зайти в поселок Лобковое Запорожской области. Рогов тогда указал, что украинские боевики пытаются создать иллюзию присутствия, чтобы заставить российское командование перебросить больше сил на этот участок фронта.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023