Вооруженные силы Украины (ВСУ) в полночь нанесли удар по Михайловке в Запорожской области, поврежден газопровод. Об этом 30 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Обстрел ВСУ вели из тяжелых видов вооружений.

«Третий раз ударили по восьмилетней школе. В этот раз есть повреждение газопровода», — отметил он.

Информация о пострадавших уточняется, подчеркнул Рогов.

Накануне вечером Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе. Звук взрыва был слышен около 21:18.

В тот же день ВС РФ пресекли попытку ВСУ зайти в поселок Лобковое Запорожской области. Рогов тогда указал, что украинские боевики пытаются создать иллюзию присутствия, чтобы заставить российское командование перебросить больше сил на этот участок фронта.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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