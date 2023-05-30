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Экономика
Силуанов заявил о важности расширения связей для Нового банка развития стран БРИКС

Силуанов призвал БРИКС сохранять открытость для новых членов

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Новый банк развития, созданный странами БРИКС, должен сохранять открытость к принятию новых членов, которые разделяют его повестку. Об этом 30 мая сообщил министр финансов России Антон Силуанов во время выступления на церемонии открытия ежегодного заседания Совета управляющих и Совета директоров НБР в штаб-квартире банка в китайском Шанхае.

Он указал, что банку важно опираться на внутренние ресурсы своих стран-акционеров и не бояться быть амбициозным в реализации своей повестки.

«Кроме того, важно продолжать быть открытым к вступлению в состав акционеров банка новых членов, разделяющих повестку развития и сотрудничества со всеми международными организациями. Уверен, что Новый банк развития успешно справится со всеми стоящими перед ним вызовами», — сказал глава Минфина РФ.

Он также добавил, что задача банка заключается в создании новых связей, инфраструктуры и качества жизни стран-акционеров. При этом полем деятельности Нового банка развития должны стать все процессы, происходящие в глобальной финансовой инфраструктуре, в том числе экономические, транспортно-логистические и инфраструктурные ограничения в государствах-акционерах.

Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

Ранее, 29 мая, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, чтобы «бросить вызов» доллару. Он отметил, что отказ от доллара необходим потому, что «доллар полностью принадлежит США, и они могут делать с ним всё, что хотят».

До этого, 23 мая, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин рассказал «Известиям», что считает удачным предложение «Росконгресса» сделать Новый банк развития альтернативой Международному валютному фонду (МВФ) для стран БРИКС.

22 мая обозреватель AgoraVox Александр Лемуан выделил два основных фактора, побуждающих к поиску альтернативных решений для межгосударственных расчетов: присоединение к БРИКС новых стран и агрессивная экономическая политика Вашингтона.

28 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации, страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

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