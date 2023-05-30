Опубликованы кадры с места пожара на складе в Одинцово
Здание склада в подмосковном Одинцово, где ночью произошел пожар, практически полностью выгорело. Кадры с места происшествия 30 мая появились в распоряжении «Известий».
Огонь охватил площадь в 136 кв. м. Сейчас возгорание полностью ликвидировано. На публикуемых кадрах видно, как пожарные и спецтехника продолжают разгребать завалы.
Инцидент произошел в одноэтажном панельном помещении на Западной улице. На складе хранилась бумага в рулонах. По данным «Известий», склад сдавался в аренду компании по переработке макулатуры.
Как сообщали ранее в МЧС, к тушению пожара привлекались 32 человека и 10 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано к 02:27.
В результате пожара погибли три человека. Сначала спасатели нашли тела двух погибших, через час — еще одного. Их личности и причины возгорания устанавливаются.
В областном управлении Следственного комитета добавили, что следователи начали работать на месте пожара. По результатам осмотра будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.