Новый российский спутник «Космос-2569» начнет вести разведку военных объектов Украины
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- Новый российский спутник «Космос-2569» начнет вести разведку военных объектов Украины
Новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» будет пролетать над Украиной два раза в сутки и даст возможность проводить разведку для обнаружения военных объектов страны, о чем стало известно во вторник, 30 мая.
Как сообщил источник «РИА Новости», выведенный на орбиту в субботу новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА», который получил кодовое обозначение COSMOS-2569 в системе NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки), будет передавать снимки военных объектов в радиолокационном диапазоне с разрешением 1 м. Более того, на качество снимков не будут влиять ни погодные условия, ни время суток.
27 мая первый спутник серии «Кондор-ФКА» был выведен на орбиту. Аппарат был запущен с космодрома Восточный в 00:14 мск ракетой «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат». Средства выведения отработали в штатном режиме.
В тот же день ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА».
Тогда же «Роскосмос» анонсировал запуски еще трех спутников «Кондор-ФКА». Запуск второго спутника намечен в 2024 году, еще двух — к 2029–2030 годам.