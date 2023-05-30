Режим ЧС введен в городе Инта из-за роста уровня воды в реке Уса
Из-за продолжающегося роста уровня воды в верховьях реки Усы и подтопления села Петрунь в городе Инта (Республика Коми) введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила 29 мая пресс-служба его администрации.
«На 12 часов уровень воды в реке Уса села Петрунь составил 843 см (критический уровень — 840 см). Подтоплено 11 придомовых территорий», — сказано в сообщении, размещенном в группе администрации Инты в соцсети «ВКонтакте».
Ранее администрация предупреждала о критической отметке уровня воды в реке 22 мая. Тогда на отметке фиксировался уровень 838 см.
27 мая в Telegram-канале главного управления МЧС по Краснодарскому краю сообщалось, что почти 150 приусадебных участков и 21 жилой дом остаются подтопленными на Кубани. Воду удалось откачать из 29 домовладений и почти 100 приусадебных участков в трех районах.