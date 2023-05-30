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Среди обломков «Титаника» нашли потерянное ожерелье с зубом мегалодона
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Среди обломков «Титаника» нашли потерянное ожерелье с зубом мегалодона

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Фото: Magellan
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Ожерелье, которое никто не видел с момента крушения «Титаника» 15 апреля 1912 года, было найдено среди обломков судна на дне Атлантического океана. Об этом сообщил канал ITV со ссылкой на компанию Magellan Ltd, которая провела полноразмерное цифровое сканирование лайнера.

С помощью двух подводных лодок исследователям Magellan Ltd и Atlantic Production удалось сделать около 700 тыс. изображений затонувшего корабля. Позже они были преобразованы в «движущееся сканирование».

«На изображениях запечатлено ожерелье, сделанное из зуба мегалодона, доисторической акулы, со встроенными в него золотыми украшениями», — говорится в материале ITV от 25 мая.

Компания планирует связаться с членами семей 2200 пассажиров «Титаника», чтобы отыскать владельца драгоценности. Для этого они хотят использовать искусственный интеллект.

По соглашению между Великобританией и США, представителям общественности запрещено «убирать артефакты с места крушения и окружающего его ложа». Поэтому на данный момент ожерелье продолжает лежать на дне океана.

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17 мая Би-би-си сообщил, что исследователи компании Magellan Ltd и Atlantic Production летом 2022 года провели сканирование «Титаника» и создали первую трехмерную модель лайнера, лежащего на глубине 3,8 тыс. м в Атлантическом океане.

В статье отмечается, что полноразмерное цифровое изображение позволяет увидеть «Титаник» как будто вокруг него нет воды. Это может помочь узнать, что произошло в ночь крушения лайнера во время его первого рейса.

В сентябре 2022 года компания OceanGate Expeditions опубликовала видео, снятое в разрешении 8К, в котором показала фрагменты «Титаника». Кадры позволяют точно и детально разглядеть нос корабля, якорь левого борта, первый корпус, огромную якорную цепь, грузовой отсек номер один и прочные бронзовые опоры.

«Титаник» отправился в свой первый и последний рейс из британского Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. В ночь на 14 апреля лайнер столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и затонул. В результате крушения погибли по меньшей мере 1496 человек. 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

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