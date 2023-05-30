В Одинцово три человека погибли при пожаре на складе с бумагой и картоном
В подмосковном Одинцово в результате пожара на складе с бумагой и картоном погибли три человека. Об этом сообщили в экстренных службах 30 мая.
«Склад с бумагой и картоном загорелся в подмосковном Одинцово на улице Западная, погибли три рабочих, загорание ликвидировано», — передает «РИА Новости».
Как сообщили МЧС в Telegram-канале, к тушению пожара привлекались 32 человека и 10 единиц техники.
Ранее, 29 мая, после пожара в квартире на востоке Москвы было найдено тело мужчины, пристегнутое наручниками к посудомоечной машине. ЧП произошло в столичном районе Богородское на Бойцовой улице.