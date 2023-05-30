При крушении катера в Италии погибла уроженка РФ и сотрудники спецслужб

Четыре человека, в том числе уроженка России, погибли в результате крушения туристического катера на озере Маджоре в итальянском районе Вербано, о чем сообщила газета Varese News в понедельник, 29 мая.

Кораблекрушение произошло в воскресенье, 28 мая, вечером. Известно, что его жертвами стали двое мужчин и две женщины.

Уроженка России была женой командира катера. Один из мужчин работал на службы безопасности Израиля. Двое других погибших были государственными служащими итальянской разведки.

Остальные 21 человек были спасены, некоторых из них осмотрели на месте, других госпитализировали. В настоящее время пропавших без вести нет.

По предварительным данным, на катер обрушился сильный ветер, который обычно предшествует шторму. От такого порыва холодного воздуха лодка перевернулась.

5 февраля сообщалось, что девять рыбаков пропали без вести после того как рыболовецкое судно перевернулось у юго-западного побережья Южной Кореи. Отмечается, что еще троих членов экипажа удалось найти.