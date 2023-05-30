Источник сообщил о способности нового спутника РФ вести разведку за объектами ВСУ

Российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» сможет проводить разведку украинских военных объектов два раза в сутки. Об этом стало известно 30 мая.

«Выведенный на орбиту в субботу (27 мая — Ред.) новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в 1 м», — сообщил источник «РИА Новости».

Отмечается, что независимо от погодных условий и времени суток спутник позволит наблюдать за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов.

Согласно данным профильных космических порталов, «Кондор-ФКА» получил в системе NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки — Ред.) кодовое обозначение COSMOS-2569.

Ранее, 27 мая, в «Роскосмосе» анонсировали запуски еще трех спутников «Кондор-ФКА». Тогда же ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА». Позднее стало известно, что аппарат выведен на орбиту.

В задачи радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» № 1 будут входить картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Независимо от погоды и времени суток аппарат сможет получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.

23 мая ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» № 1 была установлена на стартовый стол космодрома Восточный.

12 апреля президент России Владимир Путин отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Также он рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.