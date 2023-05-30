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Минпросвещения РФ завершает разработку учебника по украинскому языку для средней школы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Разработка учебного пособия по изучению украинского языка для учеников средней школы находится на стадии завершения. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев во вторник, 30 мая.

«Для начальной школы они [учебники] уже разработаны, для средней школы в процессе завершения разработка», — заявил Бугаев ТАСС.

Министерство просвещения подготовило учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников. Однако все образование, в том числе и в новых регионах России, проводится на русском языке.

«Но, безусловно, там, где родители изъявляют такое желание в качестве факультатива, ребенок может изучать родной язык, и мы должны создать для этого условия и для этого разрабатываются такие учебные пособия», — подчеркнул заместитель министра.

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19 мая врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о скором введении нормативно-правовых актов, закрепляющих обязательные языки на территории двух районов вблизи Крыма, где проживают крымские татары: русский язык, украинский, крымско-татарский. На остальной территории будет два языка — русский и украинский.

Ранее, 11 мая, Минпросвещения объявило, что разработает новый учебник по обществознанию в 2024 году. В новом пособии сделают «акцент на настоящие, непреходящие ценности общества», потому что «действующий учебник был либеральным, псевдолиберальным». Учебники по математике, физике и географии также изменятся. Их содержание будет во многом отражать подходы к этим предметам времен СССР.

В январе глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник истории с разделом про спецоперацию по защите Донбасса может появиться в российских школах 1 сентября.

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