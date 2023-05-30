В Санкт-Петербурге произошло сильное возгорание в многоэтажке

Сильный пожар произошел в многоквартирном доме на улице Жени Егоровой в Выборгском районе Санкт-Петербурга, о чем сообщил источник «Известий» во вторник, 30 мая.

Пожар начался в одной из квартир на седьмом этаже. Огнем охватило две комнаты. Сейчас возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Жильцы дома рассказали, что виновником пожара может быть хозяин квартиры. Мужчину пока найти не могут.

В этот же день в Москве после пожара в квартире было найдено тело мужчины, пристегнутое наручниками к посудомоечной машине. ЧП произошло в столичном районе Богородское на Бойцовой улице. После тушения пожара спасатели обнаружили тело 32-летнего мужчины. Уточняется, что погибший систематически употреблял спиртное.