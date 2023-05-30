На Украине сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание УНИАН 30 мая в Telegram-канале.

Ранее этим же днем воздушная тревога прозвучала в Киеве и области, а также в Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

О взрывах в украинской столице также сообщалось 29 мая. По словам мэр Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в центральных районах города.

Тогда же начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в ночь на понедельник в регионе было повреждено несколько объектов инфраструктуры. Погибших и пострадавших не было.

О повреждениях инфраструктуры сообщали также власти Одессы. По словам советника главы военной администрации региона Сергея Братчука, повреждены объекты в порту.

На территории всей территории Украины в ночь на понедельник была объявлена воздушная тревога. Телеканал ТСН сообщил о взрывах в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Взрывы также звучали в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.