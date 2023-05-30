Дирижер Кристиан Кнапп вспомнил Россию времен своих первых визитов в страну

После своего концерта в Казани в рамках XII Международного фестиваля им. Сергея Рахманинова «Белая сирень» американский дирижер Кристиан Кнапп рассказал «Известиям» о том, каким увидел СССР и почему остался в России.

«В ближайшее время я только в России, но через сезон — да, планирую играть в других странах. Жду, когда наступит какая-то ясность с мировой ситуацией. У меня американское гражданство, но я учился здесь и уже 11-й сезон я сотрудничаю с Мариинским театром. Я давно решил, что хочу быть в России. Не вижу, как это можно изменить. Так что — да, я не жалею», — заявил он.

Рассказывая о своем первом визите в Москву, Кнапп не смог припомнить, был ли это 1987 или 1988 год, но это точно был СССР.

«Я учился в школе, и мы с группой одноклассников около 10 дней провели здесь. У наших стран тогда были напряженные отношения, холодная война, но нам всегда хотелось понять — что там, в России? Что такое Советский Союз? Для меня это было особенно важно, потому что я на тот момент уже долго занимался на фортепиано, а ведь пианизм во многом базируется именно на русской традиции», — поделился Кнапп.

Будущий дирижер с одноклассниками тогда посетили Москву и Ленинград. Сходили на балет в Большой театр. В следующий раз визит Кнаппа состоялся в Россию 1997-го года.

«Во время той школьной поездки мы постоянно были под контролем: гостиница, автобус, экскурсия, снова гостиница. Я не мог в полной мере почувствовать страну. Видел только то, что нам показывали. Хотя через окно автобуса я замечал, что полки в магазинах пустуют, а люди одеты довольно бедно. Когда же я приехал в 1997 году, стало ясно, что поменялось многое. В Петербурге была очень богемная, творческая атмосфера. Но сейчас Россия куда богаче и современнее», — рассказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 30 мая, в 10:00

«Я не жалею, что остался в России»