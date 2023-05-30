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Глава дипломатии ЕС осудил насилие в Косово и призвал стороны к диалогу

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Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал неприемлимым насилие в Кососо, а также призвал стороны к диалогу, о чем он заявил во вторник, 30 мая, в своем Twitter-аккаунте.

«ЕС призывает косовские власти и протестующих немедленно и безоговорочно деэскалировать ситуацию. Мы ожидаем, что стороны будут действовать ответственно и немедленно найдут политическое решение посредством диалога», — написал Боррель.

Также он отметил, что насильственные действия против СМИ, гражданских лиц, полиции и представителей KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово — Ред.) абсолютно неприемлемы.

Силы столкновения: что происходит в Косово
В результате атаки миротворцев НАТО на местных жителей пострадали десятки людей

Накануне представители KFOR атаковали сербов в Косово. Были слышны стрельба и звуки ударных бомб, а также был использован слезоточивый газ. Более 50 человек получили травмы.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Сербский президент Александр Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он уверен, что «всё это организовано [премьером Косово] Альбином Курти». Он уверен, что обострение ситуации в Косово и Метохия может дойти до серьезного конфликта.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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