В России создан электронный реестр недобросовестных покупателей земли

В России создан электронный реестр недобросовестных участников аукционов по продаже и аренде земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. О подписании соответствующего приказа главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским и регистрации его в Минюсте «Известиям» рассказали в пресс-службе ФАС.

«В реестр вошли сведения о недобросовестных участниках аукциона по продаже государственного или муниципального земельного участка или на право заключения договора аренды. Он используется органами власти при проведении торгов, чтобы исключить участие в них лиц, включенных в список», — пояснили в антимонопольной службе.

При этом там отметили, что ранее центральный аппарат ФАС и ее территориальные органы обменивались информацией о нарушителях посредством электронной почты и официальной переписки. А сам реестр велся вручную в специальной таблице. Теперь эта информация будет размещена на платформе ГИС Торги.



«Территориальные органы направляют сведения о недобросовестном участнике в ФАС России. Сотрудники центрального аппарата проводят проверку полученной информации и размещают ее в реестр», — пояснили в антимонопольной службе.

Информация о недобросовестных претендентах будет содержаться в перечне два года, всё это время они не смогут принимать участие в аукционах. В приказе ФАС, с которым ознакомились «Известия», сообщается, что сведения сделают доступными для всех желающих ознакомиться с данными.

В числе сведений, которые могут быть включены в реестр — имя покупателя или название юрлица, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика.

Кроме того, там может быть указана дата проведения аукциона в случае, если его победитель уклонился от заключения договора купли-продажи или договора аренды, а также дата признания его несостоявшимся и день внесения информации в перечень.



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Проявить участки: в России создан реестр недобросовестных покупателей земли