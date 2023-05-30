Байден выразил уверенность в принятии Конгрессом соглашения по госдолгу

Президент США Джо Байден заявил о своей уверенности в том, что Конгресс примет соглашение по государственному долгу до 5 июня, о чем передает в понедельник, 29 мая, телеканал NBC News.

«Вы знаете, я никогда не говорю, что уверен в том, что Конгресс собирается делать, но в этот раз я очень доволен. <…> Я разговаривал с целой кучей людей. Я уверен, что мы получим голоса в обеих палатах. Посмотрим, когда начнется голосование», — заявил американский лидер.

Президент добавил, что нет никаких причин, по которым законопроект не должен быть принят до 5 июня. До этого глава минфина США Джанет Йеллен предупреждала, что финансовые резервы Вашингтона должны закончиться именно к этой дате.

Ранее в этот день Байден достиг договоренности со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по вопросу избежания дефолта по государственному долгу. Президент назвал это хорошей новостью для американского народа, несмотря на то, что ни одна сторона не смогла добиться всех своих целей.

Накануне Байден заявил, что достигнутые с республиканцами принципиальные договоренности предотвратили катастрофический дефолт в США. Он отметил, что они вместе с Маккарти достигли принципиального соглашения по бюджету путем компромисса.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 мая сказала, что возможный дефолт в США обнулит достигнутые администрацией президента Байдена достижения в экономической сфере. По ее словам, дефолт «ликвидирует 8 млн рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб нашей международной репутации».

В апреле глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.