Синоптики спрогнозировали до 24 градусов тепла в Москве и области во вторник
Переменная облачность, преимущественное отсутствие осадков, а также до 24 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 30 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве температура воздуха составит от 22 до 24 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание до +9 градусов.
На территории Московской области синоптики обещают от 20 до 25 градусов тепла в дневное время суток и до +6 градусов — в ночное.
Прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с.
Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
Накануне, 29 мая, научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал кратковременные дожди в Москве и области на текущей неделе. По словам синоптика, показатели по давлению будут оставаться в пределах нормы, погода ожидается облачная, но с прояснениями.