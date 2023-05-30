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Глава МАГАТЭ проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник проинформирует Совет безопасности ООН о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 29 мая.

«Завтра генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Мариано Гросси проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС. Ожидается, что он изложит конкретные идеи по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности на этой АЭС», — написал он в Telegram-канале.

Ульянов указал, что российская сторона ценит усилия Гросси.

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Ранее, 25 мая, директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе Невского международного экологического конгресса заявил, что МАГАТЭ находится на финальной стадии разработки плана по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Он добавил, что российская сторона, по сути, поддерживает действия агентства и доверяет ему. По его словам, идет постоянный обмен мнениями, а миссия МАГАТЭ всё время присутствует на территории электростанции.

22 мая ЗАЭС пришлось перевести на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии — «Днепровской». Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский «Энергоатом» отключил контролируемую им ЛЭП.

Как отметил в этот день директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский, Украина уже семь раз отключала Запорожскую АЭС от внешнего энергоснабжения, включая сегодняшний случай. «Росэнергоатом» и «Росатом» вместе с эксплуатирующей компанией делают всё возможное для того, чтобы не допустить любых ядерных и радиационных инцидентов со стороны Украины, добавил он.

Еще 5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работать над параметрами создания площади зоны безопасности вокруг атомной электростанции, однако данный диалог развивается непросто.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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