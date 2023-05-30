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Эксперт Дандыкин рассказал о значении ударов по украинским аэродромам

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российской армии необходимо уничтожить остатки украинских военно-воздушных сил, этим и обусловлены последние удары по аэродромам ВФУ, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«В том числе [необходимо уничтожить] те самолеты, которые могут нести крылатые ракеты британского производства. Кроме того, в районе аэродрома Жуляны был еще один комплекс Patriot. По нему, судя по всему, тоже нанесены удары», — объяснил он.

По словам эксперта, нашей армии надо измотать и обескровить вооруженные формирования Украины (ВФУ), вывести из строя их воздушные силы, логистику, штабы, пункты связи и другие важные объекты. Василий Дандыкин считает, что в результате удара были поражены командные пункты, радиолокационные посты и авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВФУ.

В российском Минобороны сообщили, что в ночь на 29 мая Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по аэродромам противника. Его наносили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Цель удара достигнута, все назначенные объекты уничтожены, сообщили в российском военном ведомстве.

Также Дандыкин сказал, что удары по военной инфраструктуре Украины продолжаются уже две недели и будут продолжаться дальше.

«Это связано с тем, что мы, конечно, находимся в обороне, но думаем о наступлении», — сказал он.

29 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях украинские формирования потеряли не менее 425 человек и 32 единицы военной техники, включая гаубицы, самоходные артиллерийские орудия и боевые бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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