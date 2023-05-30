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В Петербурге мужчина упал на рельсы метро из-за плохого самочувствия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге мужчине стало плохо, и он упал на пути городской станции метро «Пролетарская». Во вторник, 30 мая, очевидцы рассказали «Известиям», как они останавливали подъезжающий поезд.

«Мужчины махали машинисту поезда, поезд удивительно быстро остановился. Они прыгнули на рельсы и перевернули пострадавшего человека на спину», — рассказал один из очевидцев.

Упавшего мужчину оперативно достали сотрудники метрополитена, оказали ему первую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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26 мая пожилая женщина упала на рельсы станции «Комсомольская» кольцевой линии метро Москвы. Она выжила и была госпитализирована. На платформу пассажирку извлекли очевидцы происшествия.

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