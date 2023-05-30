Неврологи выявили вызывающие мигрень запахи

Японские неврологи из больницы Japanese Red Cross Shizuoka Hospital провели исследование и выявили запахи, которые чаще всего вызывают мигрень.

Согласно выводам ученых, опубликованным в журнале Scientific Reports 25 мая, существует несколько запахов, которые особенно часто вызывают или усиливают приступы мигрени.

Участие в исследование приняли более 100 пациентов, имеющих клиническую мигрень (хроническую или эпизодическую).

Выяснилось, что более 50% респондентов назвали главным триггером мигрени запах духов, особенно цветочных, отмечает «Ридус». Кроме того, мигрень, согласно результатам опроса, вызывают запах табака, пота, мусора, кондиционера для белья, средств для ухода за волосами, бензина.

Добровольцы пояснили, что чаще всего страдали от мигрени в офисах, ресторанах, а также в залах ожидания в больнице, поездах и торговых центрах.

28 мая Pravda.Ru со ссылкой на диетолога Марият Мухину сообщал, что некоторые продукты могут вызывать сильные головные боли, особенно у пожилых людей. К ним специалист отнесла колбасу, сосиски и копчености, содержащие глутамат натрия, а также кофе и алкоголь.

В апреле врач-невролог Екатерина Демьяновская посоветовала не употреблять цитрусовые при мигрени, а также орехи, бананы, шоколад, копчености, жирный сыр и колбасы. По ее словам, эти продукты влияют на частоту и интенсивность приступов, отмечает телеканал «360».