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Автобус насмерть сбил девятилетнюю девочку под Екатеринбургом

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Фото: E1
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В Верхней Пышме автобус насмерть сбил ребенка, переходившего на зеленый сигнал светофора. Об этом 29 мая сообщило издание E1.RU со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.

«Водитель автобуса 108-го маршрута, двигаясь по улице Огнеупорщиков, при повороте направо на проспект Успенский не предоставил преимущество в движении девочке, двигавшейся по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — передает издание слова пресс-службы ведомства.

В момент аварии девятилетняя девочка была одна. Когда она вышла на проезжую часть и заметила автобус, она пыталась отбежать в сторону, но не успела. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.

Водитель автобуса позже сообщил, что не заметил девочку и остановил движение только тогда, «когда услышал крик кондуктора». Инспекторы ГИБДД отметили, что ранее 62-летний мужчина не привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а в момент аварии он был трезв.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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Ранее, 7 апреля, в Якутске автобус сбил 10-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Она получила травмы.

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