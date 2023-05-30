Кардиолог дала советы по сохранению здоровья сердца

Врач-кардиолог, к.м.н. Анна Кореневич перечислила полезные привычки, которые помогут сохранить здоровье сердца на долгие годы.

На своем канале в «Яндекс. Дзен» специалист отмечает, что проблемы с сердцем (аритмия, ишемия, гипертония, а также сахарный диабет и высокий холестерин) начинают активно проявляться после 50 лет. Эти проблемы со здоровьем могут привести к инсульту, инфаркту и сердечной недостаточности.

По словам Кореневич, ограничения потребления алкогольных напитков и курения недостаточно, важно помнить о физической активности: иногда достаточно просто начать больше ходить, считать шаги не обязательно.

Как отмечает врач, ежедневная прогулка на свежем воздухе в течение часа будет полезна для поддержания здоровья сердца и сосудов, сообщает телеканал «360».

«Важно много двигаться. Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце, как это парадоксально ни звучит», — приводит слова кардиолога Pravda.Ru.

В рационе не стоит полностью отказываться от множества продуктов, достаточно есть больше фруктов и овощей. Между тем стоит сократить потребление сладких и жирных продуктов, пить больше воды, не заменяя ее кофе, соками или газировками. Помимо того, важно достаточно отдыхать и уделять внимание качеству сна, пишет «Федеральное агентство новостей».

Кореневич добавила, что также важно перестать тревожиться и нервничать, принимать всё близко к сердцу, переживать прошлые обиды и травмы.

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