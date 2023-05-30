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Президенты Турции и Египта договорились обменяться послами ввиду улучшения отношений

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Depo Photos
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о «немедленном начале улучшения дипломатических отношений и обмене послами», сообщил в понедельник, 29 мая, телеканал Al Arabiya cо ссылкой на руководство Египта.

Ас-Сиси позвонил Эрдогану по телефону, чтобы поздравить его с переизбранием на третий срок главы страны.

Отношения между Египтом и Турцией были напряженными с тех пор, как египетская армия во главе с Ас-Сиси свергла президента «Братьев-мусульман» (признана террористической, запрещена на территории РФ) Мухаммеда Мурси.

Две страны вступили в словесную войну с ответными дипломатическими действиями, такими как высылка послов и понижение уровня дипломатических отношений. Они также конфликтовали из-за морской юрисдикции и офшорных ресурсов. Геополитическое соперничество между Турцией и Египтом также проявлялось в региональных конфликтах, таких как гражданская война в Ливии, где две страны поддерживали противоборствующие стороны.

После многолетнего обмена оскорблениями и обвинениями Анкара и Каир начали смягчать свою публичную риторику по отношению друг к другу в 2021 году. Турция захотела нормализовать отношения и восстановить связи с региональными державами, включая Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ. В этом ключе Анкара начала предпринимать усилия для того, чтобы ослабить напряженность в отношениях с этими странами.

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О продуктивном диалоге в ходе поздравительного звонка Эрдогану заявил 29 мая и американский президент Джо Байден. Он заявил журналистам, что не только поздравил турецкого коллегу с переизбранием на пост главы, но и обсудил некоторые стратегические вопросы — F-16 и НАТО.

Также в этот день администрация Эрдогана сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Путин поздравил Эрдогана с успехом и пожелал, чтобы результаты выборов были благотворными для турецкого народа.

С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

29 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кылычдароглу — почти 48%.

После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.

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