Реклама
Прямой эфир
Мир
Берлин осудил столкновения на севере Косово
Мир
WSJ сообщила об официальном отказе Пекина от встречи министров обороны Китая и США
Происшествия
Рогов сообщил о звуке взрыва в Мелитополе
Происшествия
В Белгородской области при обстреле села со стороны ВСУ погиб мужчина
Наука и техника
Кабмин РФ одобрил проведение переговоров «Роскосмоса» и NASA о совместных полетах
Мир
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Мир
Вучич встретится с российским послом на фоне обострения ситуации в Косово
Мир
Путин и Эрдоган созвонились впервые после переизбрания президента Турции
Экономика
Решетников обозначил приоритеты в развитии малого и среднего бизнеса в России
Мир
В Ираке отключат интернет по всей стране на время экзаменов в школах
Мир
Байден заявил об обсуждении с Эрдоганом вступления Швеции в НАТО
Армия
Военкор «Известий» показал работу операторов дронов-камикадзе в зоне СВО

WSJ сообщила об официальном отказе Пекина от встречи министров обороны Китая и США

0
Фото: AP Photo/Manish Swarup
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай официально проинформировал США об отказе от встречи министров обороны стран в Сингапуре. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

«Китай отклонил просьбу США о проведении встречи между их руководителями оборонных ведомств в кулуарах ежегодного форума по безопасности в Сингапуре в предстоящие выходные, сообщил Пентагон 29 мая», — пишет издание.

Таким образом, делает вывод газета, Китай продемонстрировал границы предварительного сближения между двумя державами.

Гордость и предупреждение: Китай жестко раскритиковал США
В Пекине считают, что Вашингтон создает аналог украинского конфликта вокруг Тайваня

Ранее США предложили провести встречу главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре. Как заявлял в четверг, 25 мая, помощник главы минобороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер, министр обороны Остин «верит в важность открытых линий связи с КНР», которые США и стремились создать.

Он посетовал, что было немало трудностей, «когда США предлагали телефонные звонки, встречи, диалоги», сказал он во время мероприятия, организованного Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Тогда же он отметил, что ответа от китайской стороны так и не поступило.

В свою очередь, Financial Times со ссылкой на источники писала о том, что встреча министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре маловероятна из-за американских санкций против главы минобороны КНР.

Источники газеты утверждали, что не видят перспектив отмены санкций против главы минобороны КНР.

5 мая агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон пытается добиться встречи министра обороны Ллойда Остина с его коллегой из КНР Ли Шанфу. При этом указывалось на то, что встреча с китайским министром обороны в любом случае «будет неловкой для обеих сторон», поскольку США ввели санкции против Ли еще в 2018 году.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023