В Москве после пожара нашли тело пристегнутого наручниками мужчины

После пожара в квартире на востоке Москвы было найдено тело мужчины, пристегнутое наручниками к поседомоечной машине. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

ЧП произошло в столичном районе Богородское на Бойцовой улице. После тушения пожара спасатели обнаружили тело 32-летнего мужчины.

По предварительной информации, на руке мужчины обнаружен наручник, которым он был пристегнут к посудомоечной машине. Уточняется, что погибший систематически употреблял спиртное, пишет REGNUM.

Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, сообщает телеканал «Звезда». Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, пишет Life.ru.

В пресс-службе столичного ГСУ СК России сообщили агентству городских новостей «Москва», что по факту случившегося ведомство начало проверку. Проводится осмотр места происшествия, устанавливается полная картина произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская. В ведомстве не исключат, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Ранее в этот день в Тверской области СК начал проверку по факту гибели женщины на пожаре в поселке Редкино. Пожар произошел 27 мая на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. В ходе тушения в одной из квартир было найдено тело хозяйки без признаков жизни.