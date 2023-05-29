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Байден заявил об обсуждении с Эрдоганом вступления Швеции в НАТО

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Американский президент Джо Байден в понедельник, 29 мая, заявил журналистам, что не только поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы страны в ходе телефонного разговора, но и обсудил некоторые стратегические вопросы.

«Я говорил с Эрдоганом, и он всё еще хочет поработать над вопросом об [истребителях] F-16. Я сказал ему, что мы хотим заключить сделку со Швецией. Так что давайте договоримся наконец. И поэтому мы будем поддерживать связь», — приводит слова Байдена американский телеканал WPRI-TV.

Он добавил, что подробнее они с Эрдоганом поговорят о Швеции и НАТО на следующей неделе.

День выбора: Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
Как победа во втором туре выборов изменит политический курс действующего лидера

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера сообщило: Байден выразил надежду, что турецкий народ выиграет от победы на выборах нынешнего руководителя страны.

Также в этот день администрация Эрдогана сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Путин поздравил Эрдогана с успехом и пожелал, чтобы результаты выборов были благотворными для турецкого народа.

С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

29 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кылычдароглу — почти 48%.

После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.

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