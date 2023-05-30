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МИД Турции призвал к снижению напряженности в Косове

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Фото: REUTERS/Laura Hasani
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Турция с беспокойством следит за ситуацией на севере Косово и призывает не допустить эскалации конфликта. Об этом заявили в понедельник, 29 мая, в министерстве иностранных дел страны.

«Мы с тревогой наблюдаем за событиями на севере Косово. Эти инциденты ставят под угрозу региональную безопасность и стабильность», — цитирует слова ведомства apa.az.

В заявлении отмечается, что Турция призывает все стороны воздерживаться от насилия и не совершать действий, которые приведут к эскалации.

«Единственный способ снизить напряженность и установить устойчивый мир и стабильность в регионе — добиться прогресса в продолжающемся процессе диалога», — приводится заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

Силы столкновения: что происходит в Косово
В результате атаки миротворцев НАТО на местных жителей пострадали десятки людей

29 мая примерно в 17:00 (18:00 мск) представители KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово), атаковали сербов в Косово. В населенном пункте Звечан были слышны стрельба и звуки ударных бомб. Также был использован слезоточивый газ.

Свыше 50 человек среди мирного населения получили травмы. Сербы обратились в больницы с травмами от светошумовых гранат, резиновых и боевых пуль «миротворцев» международных сил под руководством НАТО и косовской полиции.

Сербский президент Александр Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он уверен, что «всё это организовано [премьером Косово] Альбином Курти».

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Как подчеркнул Вучич 28 мая, обострение ситуации в сербском автономном крае Косово и Метохия может дойти до серьезного конфликта.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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