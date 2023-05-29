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Под Волгоградом от отравления парами септика погибли три человека

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Фото: V1
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В Даниловском районе Волгоградской области три человека погибли и один пострадал от токсического отравления уличным септиком, который использовали для чистки. Как стало известно в понедельник, 29 мая, региональная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

«Взяли на контроль ход процессуальной проверки по данному факту», — заявили в пресс-службе ведомства ТАСС.

Известно, что от отравления две женщины и мужчина погибли на месте. Пострадавшего госпитализировали. Он находится в палате интенсивной терапии. Мужчину проконсультировали специалисты центра острых отравлений ГКБ СМП №25, его состояние оценивается как тяжелое.

Народный хлор: почему из бассейнов попадают в больницы
Эксперты считают, что отравления могут продолжиться

В феврале в Якутске возбудили уголовное дело против владелицы сауны, которая допустила отравление детей хлором. Отмечалось, что вода в бассейне хлорировалась для обеззараживания, однако в помещении не проводилось регулирование воздухообмена и микроклимата, что привело к накоплению хлора. Дети в возрасте от семи до 12 лет были госпитализированы.

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