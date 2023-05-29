Реклама
Прямой эфир
Мир
Берлин осудил столкновения на севере Косово
Мир
WSJ сообщила об официальном отказе Пекина от встречи министров обороны Китая и США
Происшествия
Рогов сообщил о звуке взрыва в Мелитополе
Происшествия
В Белгородской области при обстреле села со стороны ВСУ погиб мужчина
Наука и техника
Кабмин РФ одобрил проведение переговоров «Роскосмоса» и NASA о совместных полетах
Мир
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Мир
Вучич встретится с российским послом на фоне обострения ситуации в Косово
Мир
Путин и Эрдоган созвонились впервые после переизбрания президента Турции
Экономика
Решетников обозначил приоритеты в развитии малого и среднего бизнеса в России
Мир
В Ираке отключат интернет по всей стране на время экзаменов в школах
Мир
Байден заявил об обсуждении с Эрдоганом вступления Швеции в НАТО
Армия
Военкор «Известий» показал работу операторов дронов-камикадзе в зоне СВО

Умер Нобелевский лауреат и вирусолог Харальд цур Хаузен

0
Фото: Global Look Press/dpa/Uwe Anspach
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий ученый, вирусолог, лауреат Нобелевской премии по медицине в 2008 году Харальд цур Хаузен скончался в возрасте 87 лет в воскресенье. Об этом вечером 29 мая сообщил Германский центр исследования онкологии (DKFZ) в Гейдельберге, которым цур Хаузен руководил в течение 20 лет.

«В его лице мы потеряли выдающегося ученого, который совершил прорыв в области вирусологии опухолей. Без преувеличения можно сказать, что он открыл совершенно новое измерение в профилактике рака», — цитирует председателя правления и научного руководителя DKFZ Михаэля Бауманна телеканал ZDFheute.

Цур Хаузен был широко известен как вирусолог, который выявил роль папилломавирусов в развитии рака шейки матки. Его открытия вдохновили на создание широко применяемой вакцины от рака шейки матки и других опухолей, что принесло ему Нобелевскую премию по медицине в 2008 году (ее он разделил с Люком Монтанье и Франсуазой Барре-Синусси).

К 2030 году ущерб от вируса папилломы человека достигнет 38 млрд в год
Смертность от онкологических заболеваний на почве ВПЧ в России будет расти, прогнозируют ученые

Харальд цур Хаузен родился 11 марта 1936 года в Гельзенкирхене, Германия. Он изучал медицину в Бонне, Гамбурге и Дюссельдорфе. В 1983 году был назначен руководителем DKFZ. Даже после того, как в 2008 году он был удостоен Нобелевской премии по медицине, его главным интересом оставалась роль вирусных инфекций в развитии рака. До глубокой старости он работал в DKFZ и занимался исследованиями патогенов, которые могли быть связаны с развитием рака молочной железы и толстой кишки.

В течение своей исследовательской жизни цур Хаузен был удостоен множества академических наград. Он был обладателем почти 40 почетных докторских степеней и множества почетных профессорских званий. В 2009 году цур Хаузен был награжден большим Федеральным крестом за заслуги перед Германией со звездой Ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия. В 2017 году город Гейдельберг присвоил ему звание почетного гражданина.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023