Умер Нобелевский лауреат и вирусолог Харальд цур Хаузен

Немецкий ученый, вирусолог, лауреат Нобелевской премии по медицине в 2008 году Харальд цур Хаузен скончался в возрасте 87 лет в воскресенье. Об этом вечером 29 мая сообщил Германский центр исследования онкологии (DKFZ) в Гейдельберге, которым цур Хаузен руководил в течение 20 лет.

«В его лице мы потеряли выдающегося ученого, который совершил прорыв в области вирусологии опухолей. Без преувеличения можно сказать, что он открыл совершенно новое измерение в профилактике рака», — цитирует председателя правления и научного руководителя DKFZ Михаэля Бауманна телеканал ZDFheute.

Цур Хаузен был широко известен как вирусолог, который выявил роль папилломавирусов в развитии рака шейки матки. Его открытия вдохновили на создание широко применяемой вакцины от рака шейки матки и других опухолей, что принесло ему Нобелевскую премию по медицине в 2008 году (ее он разделил с Люком Монтанье и Франсуазой Барре-Синусси).

Харальд цур Хаузен родился 11 марта 1936 года в Гельзенкирхене, Германия. Он изучал медицину в Бонне, Гамбурге и Дюссельдорфе. В 1983 году был назначен руководителем DKFZ. Даже после того, как в 2008 году он был удостоен Нобелевской премии по медицине, его главным интересом оставалась роль вирусных инфекций в развитии рака. До глубокой старости он работал в DKFZ и занимался исследованиями патогенов, которые могли быть связаны с развитием рака молочной железы и толстой кишки.

В течение своей исследовательской жизни цур Хаузен был удостоен множества академических наград. Он был обладателем почти 40 почетных докторских степеней и множества почетных профессорских званий. В 2009 году цур Хаузен был награжден большим Федеральным крестом за заслуги перед Германией со звездой Ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия. В 2017 году город Гейдельберг присвоил ему звание почетного гражданина.