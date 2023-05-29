СК начал проверку после нападения пантеры на девочку под Волгоградом
Следователи в Волгоградской области начали проверку после того, как пантера напала на семилетнюю девочку в частном зоопарке. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по региону.
Проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, в СК намерены проверить законность работы зоопарка.
Инцидент произошел в субботу, 27 мая. По данным ведомства, девочка вместе с родителями была на турбазе в хуторе Вертячий. В какой-то момент она подошла слишком близко к клетке с пантерой, в результате чего животное «когтями нанесло повреждение в области головы ребенка», пишет REGNUM.
Как заявил комитет здравоохранения Волгоградской области, после оказания медицинской помощи ребенка направили на амбулаторное лечение. Угрозы для ее жизни и здоровья нет.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что пантера оцарапала девочку, но родители в полицию не обращались после происшествия, отмечает телеканал «360». В ведомстве также проводится проверка, пишет «Федеральное агентство новостей».