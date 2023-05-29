Реклама
Прямой эфир
Мир
Берлин осудил столкновения на севере Косово
Мир
WSJ сообщила об официальном отказе Пекина от встречи министров обороны Китая и США
Происшествия
Рогов сообщил о звуке взрыва в Мелитополе
Происшествия
В Белгородской области при обстреле села со стороны ВСУ погиб мужчина
Наука и техника
Кабмин РФ одобрил проведение переговоров «Роскосмоса» и NASA о совместных полетах
Мир
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Мир
Вучич встретится с российским послом на фоне обострения ситуации в Косово
Мир
Путин и Эрдоган созвонились впервые после переизбрания президента Турции
Экономика
Решетников обозначил приоритеты в развитии малого и среднего бизнеса в России
Мир
В Ираке отключат интернет по всей стране на время экзаменов в школах
Мир
Байден заявил об обсуждении с Эрдоганом вступления Швеции в НАТО
Армия
Военкор «Известий» показал работу операторов дронов-камикадзе в зоне СВО

СК начал проверку после нападения пантеры на девочку под Волгоградом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи в Волгоградской области начали проверку после того, как пантера напала на семилетнюю девочку в частном зоопарке. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по региону.

Проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, в СК намерены проверить законность работы зоопарка.

Инцидент произошел в субботу, 27 мая. По данным ведомства, девочка вместе с родителями была на турбазе в хуторе Вертячий. В какой-то момент она подошла слишком близко к клетке с пантерой, в результате чего животное «когтями нанесло повреждение в области головы ребенка», пишет REGNUM.

Как заявил комитет здравоохранения Волгоградской области, после оказания медицинской помощи ребенка направили на амбулаторное лечение. Угрозы для ее жизни и здоровья нет.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что пантера оцарапала девочку, но родители в полицию не обращались после происшествия, отмечает телеканал «360». В ведомстве также проводится проверка, пишет «Федеральное агентство новостей».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023