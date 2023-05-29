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Генерал ВСУ заявил о риске потерять Славянск и Краматорск при контрнаступлении

Отставной генерал ВСУ Кривонос заявил о риске для Киева потерять Славянск и Краматорск в случае контрнаступления
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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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Стремление президента Украины Владимира Зеленского начать контрнаступление вместо того, чтобы укреплять оборону страны, приведет лишь к новым территориальным потерям. Об этом 29 мая заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

По его мнению, дальнейшее продвижение войск РФ после освобождения Артемовска (украинское название — Бахмут) является более чем вероятным. И такие города, как Славянск и Краматорск, могут вскоре перейти под их контроль.

«Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению [со стороны Москвы]», — отметил Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».

Генерал считает, что у России есть все необходимые ресурсы и боеприпасы, чтобы продолжать продвижение за линию Артемовска. В то время как ВСУ испытывают сложности из-за нехватки оружия, что сковывает их возможности, заключил он.

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В этот же день корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что после потери Артемовска боевики ВСУ пытаются пробиться с его флангов при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

26 мая бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Артемовск находится под полным контролем российских сил. Дальнейшее сражение за Артемовск не имеет смысла для Киева, добавил он.

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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