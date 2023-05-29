Рогов сообщил о звуке взрыва в Мелитополе

В Мелитополе раздался звук взрыва. Об этом 29 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! Около 21:18 в городе был слышен звук взрыва», — написал он в своем Telegram-канале, пообещав предоставить подробности происшествия позднее.

12 мая в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство на улице Шмидта, в результате без электроснабжения остались районы Микрорайон, Ханда и Красная горка.

В ночь на 13 мая подача электричества была восстановлена, на функционирование критически важных объектов инцидент не повлиял.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.