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Рогов сообщил о звуке взрыва в Мелитополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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В Мелитополе раздался звук взрыва. Об этом 29 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! Около 21:18 в городе был слышен звук взрыва», — написал он в своем Telegram-канале, пообещав предоставить подробности происшествия позднее.

12 мая в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство на улице Шмидта, в результате без электроснабжения остались районы Микрорайон, Ханда и Красная горка.

В ночь на 13 мая подача электричества была восстановлена, на функционирование критически важных объектов инцидент не повлиял.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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