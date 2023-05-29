Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Михайловки

В результате обстрела украинскими боевиками Михайловки в Запорожской области погиб мирный житель, еще один ранен. Об этом рассказала в понедельник, 26 мая, администрация Энергодара.

«В результате удара противника один мирный житель погиб и один получил ранение», — говорится в Telegram-канале местных властей.

Отмечается, что всего было зафиксировано четыре прилета.

Накануне ВСУ предприняли атаку на Запорожскую АЭС с помощью беспилотника. Отмечалось, что аппарат нес на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора.

Ранее, 26 мая, сообщалось, что украинские войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Пологовском районе Запорожской области. По предварительной информации, погибших и пострадавших не было.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.