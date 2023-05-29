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Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания

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Сенатор из США Линдси Грэм 29 мая сообщил, что он очень обрадовался тому, как ему удалось «прогневить» российские власти из-за того, что он поддерживает Украину и нынешний режим в стране.

«Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев <...>, приносит мне огромную радость», — отметил политик в своем аккаунте в Twitter.

Также он добавил, что ордер на его арест, который выдал Следственный комитет (СК) РФ, можно приравнять к «знаку почета».

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Ранее, 26 мая, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского распространила видео его встречи с Грэмом, во время которой сенатор высказался о россиянах, заявив о финансовом участии США в причинении им смерти. Позднее Reuters написало, что офис Зеленского распространил смонтированную запись выступления сенатора. По данным агентства, фразы о россиянах и тратах были произнесены в разное время в ходе диалога.

28 мая председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний Грэма. На следующий день стало известно, что МВД РФ объявило Грэма в розыск.

29 мая МИД РФ назвал попытки оправдать сенатора Грэма и его «людоедские высказывания» циничными. В заявлении ведомства также отмечается, что фраза американского политика ошарашила россиян не просто «пещерной русофобией, а истинно человеконенавистнической сущностью».

В МИДе указали на то, что широкое возмущение людей вынудило «обслуживающую западных политиков пропагандистскую машину, винтиками которой являются возглавившие кампанию по оправданию парламентария Reuters и Би-би-си», заняться кризис-менеджментом и попытаться выправить ситуацию.

В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова предложила Грэму записать ролик с изложением его позиции по поводу фразы об убийстве русских. Дипломат указала, что англосаксонские СМИ в один голос утверждают, что слова Грэма были выдернуты из контекста, и отметила, что он мог бы лично прояснить ситуацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов».

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