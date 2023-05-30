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В Счетной палате оценили ход исполнения соцконтрактов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Счетная палата опубликовала отчет о результатах оказания господдержки в 2021-м и 2022 годах. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», в ряде субъектов РФ зафиксирована нехватка средств на финансирование соцконтрактов малоимущим.

Соцконтракты малоимущим — это мера поддержки, которая предполагает договор между региональными органами соцзащиты и семьей или отдельным гражданином, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума. Они могут получить деньги от государства в тяжелой жизненной ситуации, либо при поиске работы или при желании открыть собственное дело.

Согласно отчету, в 26 регионах отказывали в соцпомощи из-за бюджетных лимитов на эти цели. В их число вошли Адыгея и Марий-Эл, Алтайский край, Омская и Тюменская области.

В прошлом году 64 регионам были выделены дополнительные средства — 3,68 млрд рублей — на реализацию соцконтрактов. В отчете поясняется, что деньги потребовались в связи с увеличением размера выплат на открытие ИП с 250 тыс. до 350 тыс. рублей, а также на ведение личного хозяйства — со 100 тыс. до 200 тыс. Нехватка средств также возникла из-за необходимости финансирования расходов на соцконтракты с 2021 года.

Счетная палата рекомендует в дальнейшем рассчитывать размер субсидий из федерального бюджета на реализацию этой меры поддержки с учетом потребностей каждого отдельного региона.

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Соцконтракты предоставляются в 84 регионах России. Согласно отчету, на финансирование льготы в 2021–2022 годах направлено 63,2 млрд рублей. За это время заключено более 558 тыс. договоров. Как отмечает Счетная палата, в прошлом году благодаря соцконтрактам доходы в среднем повысились у 66% малоимущих граждан.

«Механизм соцконтракта настроен на вывод малоимущих граждан на самообеспечение, чтобы в дальнейшем они уже не нуждались в поддержке со стороны государства. Однако у этой системы есть ряд сложностей. В частности, слабое межведомственное взаимодействие, недостаточное обеспечение комплексной поддержки нуждающихся, низкое качество рабочих мест, предлагаемых службой занятости», — отметила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

По словам эксперта, объемы финансирования и распространение соцконтракта не могут быть критериями успешности этой программы, если не достигается главная ее цель — повышение экономической активности и социальной ответственности уязвимых групп и их вывод из бедности.

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